Расследователи считают, что российская версия об ударе украинской ракеты несостоятельна.

Частичное обрушение жилой многоэтажки в Белгороде произошло в результате прилета российского боеприпаса. К такому выводу пришла международная группа OSINT-аналитиков Conflict Intelligence Team (CIT)

Соучредитель и руководитель группы Руслан Левиев в интервью журналисту Майклу Наки объяснил, что выводы команды основаны на многочисленных объективных данных - видео и фотографиях с места происшествия, запечатлевших характер разрушений. По словам Левиева, эти особенности указывают на то, что попадание произошло с северо-востока – со стороны РФ. Он уточняет, что это отчетливо видно по снимкам, на которых зафиксирован поврежденный дом.

"Мы пришли к выводу, что с большой вероятностью прилет по дому произошел с северо-востока, и склоняемся к тому, что это была зенитная управляемая ракета от российского комплекса ПВО, или внештатный сход фугасной авиабомбы из универсального модуля планирования и коррекции", — утверждает Левиев.

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В то же время команда CIT считает несостоятельной российскую версию о том, что с северо-востока в дом попала ракета от украинской "Точки-У", так как она не могла так изменить траекторию под воздействием ПВО.

По словам Левиева, пока непонятно, какой именно боеприпас причинил такие разрушения.

"С учетом направления прилета одна из наиболее очевидных версий – произошло попадание зенитной управляемой ракеты, например, от комплекса С-300. Мы предполагаем, что боевой части такой ракеты может оказаться достаточно для обрушения подъезда", – сказал аналитик.

Он уточнил, что характерных поражающих элементов, которые должны остаться на месте "прилета" С-300 не видно из-за развалин – осколков не видно на фото, так как их перекрывают обломки строения.

В качестве еще одного варианта Левиев выдвинул версию о случайном падении, так называемом "внештатном сходе" с российского самолета фугасной авиабомбы - ФАБ-250 или ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК).

"Нет никаких сомнений, что фугасная боевая часть может причинить такие масштабные разрушения, при этом не редки случаи падения авиабомб на Белгород и область. В пользу этой версии говорит, что незадолго до взрыва сообщалось о пуске авиабомб по Харьковской области", – сказал Левиев.

Авиация РФ бомбит Россию

По данным ASTRA, подобный сход авиабомб происходит довольно часто. Только за последние 4 дня российская авиация сбросила 5 авиабомб на Белгородскую область. За март, апрель и май на российские и оккупированные украинские регионы самолеты РФ уронили как минимум 32 ФАБ.

"10 мая ВКС РФ сбросили на Белгородскую область сразу 4 ФАБ. Так, ФАБ-500 в этот день нашли на дороге по пути из поселка Комсомольский в село Ближнее Белгородского района. Бомбу уничтожили 11 мая, пострадавших нет. В самом поселке Комсомольский утром 10 мая нашли еще одну ФАБ-500. Бомбу обнаружили у жилого дома на улице Южная. Жителей близлежащих домов эвакуировали", — говорится в сообщении.

Также в районе села Яблочково 10 мая нашли ФАБ-250, в этот же день ФАБ-500 сбросили в районе поселка Разумное, 11 мая ФАБ-250 нашли в Новой Таволжанке на территории ООО "Новая Заря". Ранее, 4 мая российский самолет сбросил на Белгород ФАБ-500, в результате чего 7 человек были ранены, 31 домовладение и 10 авто повреждены.

"Российские власти причину этого происшествия вновь скрыли", — пишет ресурс.

Также 5 апреля военные РФ уронили ФАБ-250 на оккупированной части Херсонской области — в 5 км от села Новоукраинка в Новотроицком районе.

Обрушение многоэтажки в Белгороде: найдены обломки ракеты

Напомним, в воскресенье днем в Белгороде после мощного взрыва рухнул подъезд панельной многоэтажки. В результате происшествия погибли более десяти человек. Российская сторона обвинила в случившемся Украину. РФ утверждает, что найдены якобы обломки украинских тактических ракет "Точка-У".

Однако украинские аналитики пришли к выводу, что ракета или снаряд прилетел по дому со стороны противоположной той, где находится граница Украины. При этом найденные обломки похожи на элементы зенитной ракеты к комплексу С-300 или С-400.

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