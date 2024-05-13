На месте разрушения подъезда многоэтажки в Белгороде найдены обломки ракеты. Они похожи на детали от зенитной ракеты к комплексу С-300 или С-400. Об этом пишет украинский военно-аналитический телеграм-канал "Полковник ГШ".
Автор канала, который представляется офицером ВСУ и техническим экспертом, приводит видео и фото обломков, которые ранее обнародовали российские пропагандисты. Сами россияне утверждают, что это якобы обломки украинских тактических ракет "Точка-У". Однако "Полковник ГШ" утверждает, что обломки соответствуют именно зенитной ракете.
"Фрагменты зенитной управляемой ракеты 5В55/48Н6ДМ зенитного ракетного комплекса С300/С400, которые были обнаружены на месте разрушения многоэтажки в Белгороде", - пишет блогер под обнародованными фото.
Для сравнения он приводит фотографии обломков другой ракеты с другого места, которые были идентифицированы именно как обломки ракеты 5В55/48Н6ДМ. Обнародованные российской пропагандой "обломки Точки-У" и показанные украинским блогером обломки зенитной ракеты с другого места внешне выглядят максимально похожими.
Разрушение многоэтажки в Белгороде: что известно
Как писал УНИАН, в воскресенье днем в Белгороде после мощного взрыва "сложился" подъезд панельной многоэтажки. В результате происшествия погибли более десяти человек.
Россияне сразу обвинили в произошедшем украинский обстрел. Но украинские аналитики, изучив фото и видео с места происшествия, пришли к выводу, что ракета или снаряд прилетел по дому с северной стороны - противоположной той, где находится граница Украины.