Россияне говорят, что это обломки Точки-У, но украинские аналитики другого мнения.

На месте разрушения подъезда многоэтажки в Белгороде найдены обломки ракеты. Они похожи на детали от зенитной ракеты к комплексу С-300 или С-400. Об этом пишет украинский военно-аналитический телеграм-канал "Полковник ГШ".

Автор канала, который представляется офицером ВСУ и техническим экспертом, приводит видео и фото обломков, которые ранее обнародовали российские пропагандисты. Сами россияне утверждают, что это якобы обломки украинских тактических ракет "Точка-У". Однако "Полковник ГШ" утверждает, что обломки соответствуют именно зенитной ракете.

"Фрагменты зенитной управляемой ракеты 5В55/48Н6ДМ зенитного ракетного комплекса С300/С400, которые были обнаружены на месте разрушения многоэтажки в Белгороде", - пишет блогер под обнародованными фото.

Для сравнения он приводит фотографии обломков другой ракеты с другого места, которые были идентифицированы именно как обломки ракеты 5В55/48Н6ДМ. Обнародованные российской пропагандой "обломки Точки-У" и показанные украинским блогером обломки зенитной ракеты с другого места внешне выглядят максимально похожими.

Разрушение многоэтажки в Белгороде: что известно

Как писал УНИАН, в воскресенье днем в Белгороде после мощного взрыва "сложился" подъезд панельной многоэтажки. В результате происшествия погибли более десяти человек.

Россияне сразу обвинили в произошедшем украинский обстрел. Но украинские аналитики, изучив фото и видео с места происшествия, пришли к выводу, что ракета или снаряд прилетел по дому с северной стороны - противоположной той, где находится граница Украины.

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