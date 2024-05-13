Обозреватель полагает, что дом в Белгороде подорвали.

Обвал дома в Белгороде оброс важными деталями, в России назвали окончательное число жертв.

В этом российском городе в понедельник утром, 13 мая, завершили поисково-спасательные работы, пишет вражеское "РИА Новости", ссылаясь на сведения Министерства чрезвычайных ситуаций. По данным МЧС РФ, жертвами обвала дома стали 15 человек. "Поисково-спасательные работы на месте обрушения части дома в Белгороде завершены, спасены 17 человек…", - утверждают в России.

Военный обозреватель Tendar полагает, что дом взорвали. "За время этой войны я видел много взрывов жилых домов, и я уверен, что этот - совершенно другой. Судя по характеру взрыва, он произошел изнутри здания. Я не вижу никаких ракет, а дым и обломки уходят в сторону. Я зациклил видео, чтобы подчеркнуть это", - считает эксперт.

Видео дня

По его словам, инцидент в Белгороде "имеет все признаки того, что произошло в 1999 году в Москве, когда высотные здания были взорваны российской ФСБ, чтобы "оправдать" войну в Чечне".

В центре внимания Белгород - дом обвалился: что нужно знать

12 мая появилась информация, что в Белгороде прогремел взрыв. Потом сообщалось, что обвалился подъезд многоэтажки с 10 до первого этажа. По сведениям губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, в результате инцидента повреждены 62 квартиры.

Сначала российские власти утверждали, что жертв нет. Кроме того, в РФ сразу же начали утверждать, что на дом якобы упали обломки ракеты, запущенной украинской стороной.

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