Российский террорист не смог промолчать в ответ на то, как Путин в обращении к россиянам сам себя унизил.

Президент РФ Владимир Путин дошел до пика своего "маразма" и унизил сам себя, признав, что Россией управлять "бесполезно".

Об этом он заявил в рамках обращения к россиянам, нарвавшись на гнев "главного" террориста РФ Игоря Гиркина (Стрелкова).

"Управлять Россией совсем несложно, но, абсолютно бесполезно", - признался Путин.

Гиркин в Telegram указал, что сам не ожидал такого откровения от президента РФ и предположил, что таким образом Путин оправдывает тот бардак, который творится в политических кругах России, где его "любимчики" грызутся за власть.

"Теперь понятно, почему ни Пригожину, ни Кадырову никто громко-резко не скомандует: фу! нельзя! место! К чему это всё идёт думаю, понятно", - высказался террорист.

Кадыров с Пригожиным снова поссорились из-за власти

Напомним, что перепалки между основателем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным и лидером Чечни Рамзаном Кадыровым, как и с другими "фигурами-власти" в Кремле - обыденное дело для российской политики.

Сегодня Пригожиным с Кадыровым вновь поцапались, но уже из-за вмешательства третьих лиц. В частности, "правая рука" Кадырова Адам Делимханов заявил, что Пригожин не разбирается в войне и деятельности чеченского подразделения "Ахмат", а также призвал главаря "вагнеровцев" решить все лицом к лицу.

В ответ Пригожин заявил, что не понял смысла "наезда", так как не говорил ничего дурного об подразделениях "Ахмат".

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