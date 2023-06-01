При этом Пригожин заявил, что готов встретиться лицом к лицу с правой рукой чеченского шута.

Конфликт главаря "Вагнера" Евгения Пригожина и "правой руки" Кадырова Адама Делимханова получил продолжение. Лидер террористической ЧВК оправдался после "наездов".

Как сообщает пресс-служба Пригожина, он не понимает, почему вызвал ярость друга Кадырова, ведь якобы не говорил ничего плохого о подразделениях "Ахмат".

"Есть видео, на которых слышно, что я говорил о подразделениях "Ахмат" во время своей поездки. Не вижу ничего плохого. Это первое. И второе. О необходимости введения смертной казни и наказания высших руководящих чиновников Министерства обороны за ошибки, приведшие к гибели личного состава и другим проблемам СВО (так россияне называют войну - УНИАН), - это мое мнение, я буду продолжать на ней настаивать", - заявил Пригожин.

Видео дня

Отдельно он прокомментировал резкое предложение встретиться лицом к лицу, чтобы обсудить деятельность "Ахмата".

"Что касается моего местоположения, то все участники этой дискуссии прекрасно знают мои в том числе закрытые специальные телефоны и имеют возможность со мной связаться", - отметил Пригожин.

Конфликт Пригожина и "Ахмата"

Депутат Государственной Думы Российской Федерации от Чечни Адам Делимханов наехал на главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Он предложил главному "вагнеровцу" уладить разногласия с глазу на глаз.

Конфликт вспыхнул из-за неосторожных заявлений Пригожина о деятельности "Ахмата". По словам Делимханова, якобы "кадыровцы" выполняют задачи, поставленные Верховным главнокомандующим. При этом он обвинил Пригожина в ликвидации большого количества людей в Бахмуте.

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