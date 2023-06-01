Адам Делимханов упрекнул главаря "вагнеровцев" в больших потерях под Бахмутом.

Депутат Государственной думы Российской Федерации от Чечни Адам Делимханов наехал на главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Он предложил главному "вагнеровцу" уладить разногласия лицом к лицу.

"Женя, ты не понимаешь, чем занимается подразделение "Ахмат", ты не должен понимать", - заявил права рука Кадырова.

По его словам, якобы "кадыровцы" выполняют задачи, поставленные верховным главнокомандующим. При этом он обвинил Пригожина в ликвидации большого колмчества людей в Бахмуте.

"Ты стал уже блогером и на весь мир кричишь и орешь, что у вас только проблемы, что нет боеприпасов и прочего. Мы все знаем, сколько людей положили в направлении Бахмута за 7-8 месяцев, ты был руководителем. Когда у нас было тяжелое время, несмотря на все сложности совместно с Министерством обороны, Росгвардией, с ДНР, со всеми подразделениями, мы вместе решили свою проблему, когда весь мир кричал, что "невозможно будет это решить". Мы не говорили о сложностях, о проблемах, что у нас что-то не хватает. Поэтому хватит тебе болтать, кричать, орать. Говори место, где увидимся, и мы лицом к лицу любой вопрос решим", - подытожил военный преступник.

Выход "Вагнера" из Бахмута - что известно

Главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин несколько раз угрожал вывести своих наемников из Бахмута, за который они безуспешно вели бои почти 10 месяцев. При этом он жаловался, что Минобороны РФ не обеспечивает его пдразделения боеприпасов.

5 мая он объявил, что "вагнеровцы" покинут Бахмут 10 мая из-за катастрофической нехватки снарядов, а их заменят TikTok-войска Кадырова.

7 мая в сети появилось обращение главаря Чечни Кадырова к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой отправить его боевиков в Бахмут. Уже 31 мая он заявил о передислокации "кадыровцев" в Донецкую область.

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