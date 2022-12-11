Он просто показывает, в основном правящим кругам России, что продолжает контролировать ситуацию, считают эксперты.

Российский диктатор очевидно пытается продемонстрировать, что он здоров, бдителен и держит все под контролем. Именно поэтому Владимир Путин все чаще появляется на публике в течение последней недели, считают эксперты.

Как говорится в статье The New York Times, президент РФ начал свой марафон публичных выступлений в понедельник, когда посетил поврежденный Крымский мост на оккупированном полуострове. Далее были почти трехчасовую видеозапись его российским советом по правам человека, в пятницу – пресс-конференция в кулуарах регионального саммита в Кыргызстане.

В прошлом месяца он провел только одно расширенное публичное мероприятие и треть месяца вовсе не был на слуху.

Видео дня

Эксперты отмечают, содержание выступлений Путина, в он которых повторял тезисы российской пропаганды, оправдывал вторжение в нашу страну и удары по инфраструктуре, размышлял о ядерной доктрине и прочем, было не так важно, как сам факт его появления на публике.

Путин, несмотря на проседание экономики из-за санкций и огромные военные потери России, пытается изобразить себя здоровым, бдительным и показать, что он все еще у власти, пишет NYT.

"Он просто показывает, в основном правящим кругам России, что продолжает контролировать ситуацию. Когда Путин так много говорит, не так важно, что он говорит", – считает профессор политологии Европейского университета Григорий Голосов.

Ситуация в Кремле

Как отмечает украинский Центр национального сопротивления, на фоне поражений РФ в войне против Украины некоторые представители российских элит начали наращивание силы, создавая дисбаланс внутри Кремля.

Кроме лидера Чечни Рамзана Кадырова и главы ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина, которые фактически создали параллельные армии и регулярно медийно атакуют главу Минобороны РФ Сергея Шойгу, свои планы есть и у зампреда Совета Безопасности РФ, экс-президента страны Дмитрия Медведева. Появляется информация о его планах создать партию, в которую войдут "радикалы", критикующие Путина за его мягкость.

Неудавшаяся "маленька победоносная война" принесла Путину серьезные репутационные потери. По словам российского историка и политического аналитика Валерия Соловья, репутация российского президента как везучего "пацана" рассыпалась.

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