Третий президент РФ планирует создать кукольную партию.

На фоне поражений РФ в войне против Украины некоторые представители российских элит начали наращивание силы, создавая дисбаланс внутри Кремля.

Как отмечает украинский Центр национального сопротивления, кроме лидера Чечни Рамзана Кадырова и главы ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина, которые фактически создали параллельные армии и регулярно медийно атакуют главу Минобороны РФ Сергея Шойгу, свои планы есть и у зампреда Совета Безопасности РФ, экс-президента страны Дмитрия Медведева.

"Есть сообщения, что бывший и. о. президента РФ Дмитрий Медведев также готовится создать кукольную партию. По плану он должен стать радикальным аналогом "единой рф" и заменить в этой роли Жириновского (умершего лидера ЛДРП – УНИАН), чтобы взять под контроль недовольных "мягкостью путина" радикалов", – отмечают в Центре национального сопротивления.

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Дмитрий Медведев – последние новости

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ на протяжении последних недель отмечался рядом агрессивных комментариев в соцсетях.

Он обозвал членов НАТО "атлантическими импотентами",размышлял о "поносе и диарейной демагогии" США, мечтал о захвате Киева россиянами и угрожал применением против Украины "всего арсенала оружия".

Впоследствии СМИ выяснили, кто пишет для него эти сообщения, и сколько зарабатывает этот человек.

Предполагают, что часть российских элит может видеть Медведева как замену Путину. В то же время глава украинской разведки Кирилл Буданов не считает, что у Медведева есть шансы.

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