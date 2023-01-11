Среди "двухсотых" были спецназовцы, артиллеристы и связисты.

Родственники ликвидированных 31 декабря мобиков в Макеевке заявили, что не доверяют официальной версии "трагедии" от Минобороны Шойгу, и поделились фото, сделанное в ПТУ накануне взрывов.

На фото, как утверждается, запечатлено новогоднее застолье – десятки оккупантов радостно празднуют Новый год в закрытом помещении, на столе – еда и алкоголь.

Семьи погибших пожаловались в интервью Русской службы BBC, что командование набрало в рот воды и замалчивает настоящие причины массовой гибели "пушечного мяса".

Видео дня

"Никто ничего не расскажет. Всем закрывают рты. Все парни в один голос говорят матерям, чтоб не верили тому, что говорят по ТВ. Я думаю, все тут понятно и без особого ума. Жалко парней, которые отдали жизнь за просто так. Матери страдают", - заявила сестра одного из выживших военнослужащих.

Другой россиянин, родственник одного из погибших, удивился словам замначальника главного военно-политического управления вооруженных сил России Сергея Севрюкова, который 4 января заявил, что основная причина удара - "массовое использование личным составом мобильных телефонов", позволившее ВСУ "запеленговать и определить координаты расположения военнослужащих для нанесения ракетного удара".

"Правда в том, что они все российские симки выбросили ещё в Ростове, пока их везли в Макеевку, а потом их командир водил в специальное место, где они покупали украинские симки. Связывался он с нами по "Телеграму", - рассказал он журналистам.

Удар по россиянам в Макеевке - что известно

В начале января стало известно о крупном "прилете" по училищу в Макеевке в новогоднюю ночь, где находились, по разным данным, от нескольких десяток до 600 мобилизированных из России.

В сети также сообщали, что среди ликвидированных могут быть и "залетные" мобики, которые решили вместе отпраздновать Новый год под поздравление Путина.

Среди "двухсотых" были спецназовцы, артиллеристы и связисты.

Россия официально подтвердила гибель только 63 военных. Но, по мнению западных экспертов, это уже не спасает репутацию министерства Шойгу. Потому МО РФ пытается переложить вину на местных "чиновников", а те - на самих мобилизованных.

Но уже 4 января официальные потери РФ снова выросли - Минобороны Шойгу заявило о гибели 89 оккупантов.

Вас также могут заинтересовать новости: