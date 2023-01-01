В новогоднюю ночь в Донецкой области было уничтожено около 400 российских оккупантов, еще около 300 - ранены.
Как сообщает Управление стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины в Telegram, удар был нанесен по скоплению мобилизованных во временно оккупированной Макеевке.
Отмечается, что мобилизованных россиян расположили в здании профтехучилища №19 (улица Кремлевская, 48).
"В результате "неосторожного обращения с нагревательными приборами", пренебрежения мер безопасности, курения в неустановленном месте, Санта упаковал в мешки около 400 трупов", – говорится в сообщении.
Кроме этого, еще около 300 оккупантов получили ранения различной степени тяжести, отмечают в Страткоме.
Новогодние удары ВСУ по российским оккупантам
Всю ночь российские захватчики терроризировали Украину, в частности, атаковали Киевщину десятками дронов-камикадзе и обстреляли Херсон, повредив детскую больницу.
Вооруженные Силы Украины тоже в новогоднюю ночь не оставили оккупантов без "подарков". В частности, "пылкие, горячие подарки от Украины с любовью" захватчики получали от защитников Бахмута на Донетчине.
За день 31 декабря украинская авиация нанесла 6 ударов по районам сосредоточения захватчиков и 1 удар по позициям зенитно-ракетных комплексов противника. Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 района сосредоточения живой силы и военной техники и пункт управления захватчиков. За сутки ВСУ удалось ликвидировали более 750 российских оккупантов.