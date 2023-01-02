Среди них были артиллеристы, связисты и спецназовцы.

Вооруженные силы Украины полностью разрушили здание ПТУ в Макеевке, где дислоцировались российские оккупанты из различных подразделений и воинских частей. Не уцелела ни одна стена.

Как сообщил украинский журналист Роман Бочкала, на момент удара в Макеевском общежитии дислоцировались:

24 военнослужащих 20-го отряда специального назначения ВВ ПриВО ВС РФ;

20 военнослужащих 360-го учебного полка связи ВВ МВД РФ (в/ч 5204);

242 военнослужащих 631-о регионального учебного центра БП ракетных войск и артиллерии ВС РФ.

Разгром базы оккупантов в Макеевке: главные новости

Вчера стало известно, что в новогоднюю ночь в Донецкой области уничтожено около 400 российских оккупантов, еще около 300 - ранены. По данным Управления стратегических коммуникаций ВСУ, мобилизованных россиян расположили в здании профтехучилища №19 (улица Кремлевская, 48).

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Как отметили в СтратКоме, "Санта упаковал в мешки около 400 трупов" из-за "неосторожного обращения с нагревательными приборами".

Удар по базе мобилизованных нанесли в полночь, когда оккупанты сели за новогодний стол. В РФ скрывают реальные потери хоть и подтвердили, что удары были.

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