Вооруженные силы Украины полностью разрушили здание ПТУ в Макеевке, где дислоцировались российские оккупанты из различных подразделений и воинских частей. Не уцелела ни одна стена.
Как сообщил украинский журналист Роман Бочкала, на момент удара в Макеевском общежитии дислоцировались:
- 24 военнослужащих 20-го отряда специального назначения ВВ ПриВО ВС РФ;
- 20 военнослужащих 360-го учебного полка связи ВВ МВД РФ (в/ч 5204);
- 242 военнослужащих 631-о регионального учебного центра БП ракетных войск и артиллерии ВС РФ.
Разгром базы оккупантов в Макеевке: главные новости
Вчера стало известно, что в новогоднюю ночь в Донецкой области уничтожено около 400 российских оккупантов, еще около 300 - ранены. По данным Управления стратегических коммуникаций ВСУ, мобилизованных россиян расположили в здании профтехучилища №19 (улица Кремлевская, 48).
Как отметили в СтратКоме, "Санта упаковал в мешки около 400 трупов" из-за "неосторожного обращения с нагревательными приборами".
Удар по базе мобилизованных нанесли в полночь, когда оккупанты сели за новогодний стол. В РФ скрывают реальные потери хоть и подтвердили, что удары были.