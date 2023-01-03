Однако от критики министерству Шойгу убежать не удалось.

Минобороны РФ пытается переложить вину за уничтожение целого "училища" мобилизованных в Макеевке на местных "чиновников"-коллаборантов", пишет Институт изучения войны.

Сообщается, что, по разным данным, 31 декабря в здании училища Макеевки погибло от сотни до нескольких сотен новоприбывших "бойцов".

Удар HIMARS по месту расположения оккупантов вызвал огромное недовольство среди рашистских "военкоров", но еще большую критику вызвала реакция на происшествие министерства Шойгу.

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В настоящее время Москва пытается избежать ответственности за ликвидацию стольких своих солдат, переложив ее на донецких коллаборантов.

Как пишут западные эксперты, в МО РФ были уверены, что в данной ситуации "чиновники" спрут всю вину на самих мобиков, а это, в свою очередь, позволит обвинить само "руководство" оккупированного Донецка.

Однако от критики министерству Шойгу убежать не удалось.

Столь серьезные военные неудачи будут и впредь усложнять путинские усилия по успокоению российского провоенного сообщества и сохранению доминирующего нарратива в отечественном информационном пространстве, отмечает ISW.

"Неспособность Путина ответить на критику и исправить недостатки российской военной кампании может подорвать доверие к нему как к практическому военному лидеру", - отмечается в отчете.

Удар по россиянам в Макеевке - что известно

Накануне стало известно о крупном "прилете" по училищу в Макеевке в новогоднюю ночь, где находились, по разным данным, от нескольких десяток до 600 мобилизированных из России.

В сети также сообщали, что среди ликвидированных могут быть и "залетные" мобики, которые решили вместе отпраздновать Новый год под поздравление Путина.

Среди "двухсотых" были спецназовцы, артиллеристы и связисты.

Российское командование никак ситуацию не комментирует, хотя рашистские "военкоры" разнесли ее уже по всем пабликам.

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