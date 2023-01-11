У Вдовина есть взрослая 27-летняя дочь и 21-летний сын, которого он, вероятно, отмазал от войны.

OSINT-исследователи слили данные военкома Самарской области полковника Алексея Вдовина, ранее заявившего, что списки погибших мобилизованных в ПТУ Макеевки публиковать не будут в целях безопасности.

Сам Вдовин о своих данных не сильно беспокоится, отмечает OSINT-эксперт Иракли Комахидзе.

Судя по фото, Вдовин и его семья активно пользуются соцсетями, делясь фотографиямми практически со всех застольев. Эксперт нашел номера телефонов Вдовина и жены, работающей педагогом музыки в местном детсаде.

Видео дня

У Вдовина также есть взрослая 27-летняя дочь и 21-летний сын, которого отец, вероятно, отмазал от войны, отмечает Комахидзе.

Удар по россиянам в Макеевке - что известно

В начале января стало известно о крупном "прилете" по училищу в Макеевке в новогоднюю ночь, где находились, по разным данным, от нескольких десяток до 600 мобилизированных из России.

В сети также сообщали, что среди ликвидированных могут быть и "залетные" мобики, которые решили вместе отпраздновать Новый год под поздравление Путина.

Среди "двухсотых" были спецназовцы, артиллеристы и связисты.

Россия официально подтвердила гибель только 63 военных. Но, по мнению западных экспертов, это уже не спасает репутацию министерства Шойгу. Потому МО РФ пытается переложить вину на местных "чиновников", а те - на самих мобилизованных.

Но уже 4 января официальные потери РФ снова выросли - Минобороны Шойгу заявило о гибели 89 оккупантов.

Вас также могут заинтересовать новости: