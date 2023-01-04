Минобороны РФ заявило о гибели 89 оккупантов.

В России заявили, что удары Вооруженных сил Украины по базе российских захватчиков в Макеевке стали возможны из-за нарушения российскими военнослужащими правил.

Такое заявление сделали в Министерстве обороны Российской Федерации. По их данным, число погибших российских военных выросло до 89. Среди них - заместитель командира полка подполковник Бачурин.

В заявлении говорится, что основной причиной удара по базе стало "массовое использование личным составом вопреки запрету мобильных телефонов".

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"Данный фактор позволил противнику запеленговать и определить координаты расположения военнослужащих для нанесения ракетного удара", - говорится в сообщении.

Также в России заявили, что якобы уничтожили ответным огнем пусковую установку HIMARS, из которой украинские войска ударили по Макеевке.

Удар по ПТУ в Макеевке

Как известно, в новогоднюю ночь Вооруженные Силы Украины нанесли удар по скоплению мобилизованных россиян в оккупированной Макеевке. Их расположили в здании ПТУ №19.

По данным ВСУ, в результате удара было уничтожено около 400 захватчиков, еще около 300 получили ранения.

Украинский журналист Роман Бочкала сообщал, что в тот момент там находились мобилизованные, спецназовцы, артиллеристы и связисты.

Только 2 января в российском Минобороны подтвердили, что понесли потери в результате удара. В их заявлении говорилось о гибели 63 военнослужащих.

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