Главарь "вагнеровцев" снова посетовал на нехватку боеприпасов.

Главарь частной военной кампании "Вагнера" Евгений Пригожин попытался объяснить, кого он 9 мая назвал "счастливым дедушкой". Он предложил сразу три варианта.

"Я говорил про дедушку в контексте того, что нам не дают снаряды и держат их на складах. И кто может быть дедушкой?", - заявил военный преступник в Telegram.

По первой версии, речь шла о российском генерале Михаиле Мизинцеве, которого уволили за то, что "он давал снаряды".

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Согласно второй версии Пригожина, он говорил про начальника Генерального штаба РФ Валерия Герасимова, который должен давать снаряды, но "снарядов мы не получаем в достаточном объеме, а получаем всего 10%".

Третий вариант оказался самым неожиданным. Главарь наемников заявил, что мог иметь ввиду участницу российского реалити-шоу "Дом-2" Наталью Хим, которая в соцсетях предлагала ящики со снарядами.

Зачвление Пригожина про "счастливого дедушку" - о чем речь

Военный преступник Евгений Пригожин снова заныл о нехватке боеприпасов у ЧВК "Вагнер". Он обвинил минобороны РФ в невыполнени обещаний по поставкам снарядов.

При этом в какой-то моммент он упоминает некого дедушку, который "думает, что ему хорошо", несмотря на тяжелую обстановку на фронте.

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