Пригожин поразмышлял о том, что будет, если "дедушка" не прав.

Военный преступник Евгений Пригожин опубликовал видео, в котором снова заявил о нехватке боеприпасов у ЧВК "Вагнер" и обвинил министерство обороны России в том, что оно не выполнило обещаний по поставкам снарядов.

В одном из фрагментов 27-минутной записи Пригожин упоминает некого дедушку, который "думает, что ему хорошо", несмотря на тяжелую обстановку на фронте.

"Есть люди, которые воюют, а есть люди, которые один раз в жизни где-то выучили, что должен быть резерв - и копят, копят, копят эти резервы. Промышленность стругает вот такие вот снаряды, а вместо того, чтобы отдавать их в войска, их накапливают на неких складах. Для чего - никто не знает. И вместо того, чтобы потратить снаряд, убить противника, сохранить жизнь нашего солдата, убивают наших солдат", - сказал он.

Видео дня

Пригожин утверждает, что "счастливый дедушка думает, что ему хорошо".

"И что делать дальше стране? Если он окажется прав, дай бог всем здоровья. А вот что делать стране, что делать нашим детям, внукам, будущему России и как выиграть войну, если вдруг случайно, я просто предполагаю, окажется, что этот дедушка - законченный м*дак?", - добавил он.

Сегодняшние заявления Пригожина

В разгар парада Победы глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что Минобороны РФ так и не предоставило его группировке обещанные боеприпасы. У них сейчас есть всего 10% от запрашиваемого.

Также главарь ЧВК "Вагнер" рассказывает, что одно из подразделений Минобороны РФ сбежало из Бахмута, оставив 2-километровую позицию глубиной 500 м.

"Мы не уйдем из Бахмута, будем настаивать еще несколько дней. Пободаемся, а там разберемся. Если мы уйдем из Бахмута, фронт посыпется и "укропы" придут в Москву", - добавил он.