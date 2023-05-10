Главарь боевиков напрямую угрожал французскому лидеру.

Главарь частной военной кампании "Вагнер" Евгений Пригожин снова в бешенстве. В этот раз его взбесил французский парламент, объявившим его наемников террористической организацией, а в среду он напрямую угрожал президенту Франции Эммануэлю Макрону.

Издание Politico пишет, что отвечая на вопрос российских журналистов, Пригожин заявил, что "Вагнер" спасал людей в Центральной Африке, где прочно закрепился и вытеснил французское присутствие в регионе, от французских солдат, которые "просто издевались над ними".

"Из этих гнилых ртов плоскогубцами можно вырвать гнилые зубы. Мы можем вырвать зубы Макрону и вообще всем, кто разливает болезнетворную гадость (о Вагнере)", - заявил Пригожин.

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ЧВК "Вагнер" на войне против Украины - последние новости

Во вторник французские законодатели призвали ЕС зарегистрировать Вагнера в списке террористических групп блока и применить дополнительные правовые инструменты, чтобы сделать финансовую деятельность Вагнера в Европе невозможной. ЕС ввел санкции против самого Пригожина в апреле 2022 года.

Наемники Вагнера приняли активное участие в полномасштабном вторжении Кремля в Украину, несмотря на продолжающийся публичный политический конфликт между Пригожиным и российскими военными.

Военизированная группировка в основном участвует в битве за Бахмут, которая зашла в тупик. "Вагнеровцы" записали множество видеороликов, на которых запечатлены пытки и даже обезглавливание военнопленных. В апреле два бывших вагнеровских командира и бывшие заключенные признались в убийстве украинских мирных жителей и детей по приказу Пригожина. В 2022 году наемники записали видео, на котором якобы казнили кувалдой собственного солдата, обвинив его в пособничестве украинским силам.

Во вторник, 9 мая 2023 года, парламент Франции признал ЧВК "Вагнер" террористической организацией.

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