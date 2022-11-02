В частности, он отчитывался о низких темпах наступления "вагнеровцев", убеждая, что они "нормальные".

Владелец российской частной военной компании "Вагнера" Евгений Пригожин перестал делать вид, что не связан с ЧВК, и пытается отполировать свой авторитет.

Об этом говорится в сводке разведки Великобритании, опубликованном министерством обороны страны.

"За последние два месяца Пригожин перестал притворяться, что он не связан с "Вагнером". Он был более откровенным в своих публичных заявлениях. Вероятно, он пытается повысить свой авторитет в напряженной российской системе национальной безопасности", – говорится в сообщении.

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В частности, он отчитывался о низких темпах наступления "вагнеровцев", убеждая, что они"нормальные".

"23 октября он заявил, что силы "Вагнера" наступают на 100-200 метров в день. Это, по его словам, является "нормальным явлением для современной войны". Согласно их военной доктрине, в большинстве случаев российские силы планируют продвигаться на 30 км или более в день. В феврале российские войска планировали в течение месяца продвинуться в Украину на 1000 км. В сентябре украинские войска продвигались более 20 км в сутки", – отмечает разведка.

Роль ЧВК Пригожина в войне РФ против Украины

Боевики ЧВК "Вагнер" принимают активное участие в вооруженной агрессии России против Украины. Аналитики Института изучения войны (ISW) отмечали, что сегодня российский диктатор Владимир Путин зависит от "вагнеровцев", в частности, в боях за Бахмут.

На протяжении последних месяцев Пригожин, известный как бизнесмен и "повар Путина" прекратил делать вид, что не имеет отношения к ЧВК "Вагнера". В частности, Пригожин лично агитировал "зэков" в одной из колоний строгого режима на войну против Украины. Позже российские СМИ раскрыли, что Пригожин завербовал более тысячи заключенных. Среди них маньяк-каннибал из Саратова.

Сообщалось также, что Пригожин продолжает наращивать власть в России. Аналитики отмечают, что сейчас он может позволить себе роскошь управлять "вагнеровцами" без прямого контроля Минобороны РФ. Кроме того, Пригожин продолжает сеять раскол в правительстве РФ, публикуя информацию о сооружении укреплений на востоке Украины, которые назвали "линией Вагнера".

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