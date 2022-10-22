Россияне хотят защитить территории, которые ими были оккупированы до 24 февраля.

На направлениях Сватово и Кременной российские оккупанты перебрасывают мобилизованных, строят укрепления и пытаются контратаковать.

Об этом заявил военный обозреватель Денис Попович в эфире "Эспрессо".

"Что касается наступления украинских сил на Сватово и Кременную, то там сейчас противник строит защитные оборонительные сооружения, которые получили название "Линия Вагнера". Протяженность этой линии около двух километров. По опубликованным спутниковым снимкам видно, что там есть противотанковые заграждения и траншея. По моему мнению, россияне и дальше продолжат строить там оборонительную линию", - отметил эксперт.

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По мнению Поповича, расположение этой линии свидетельствует о том, что россияне хотят защитить территории, которые ими были оккупированы до 24 февраля.

"Если говорить о Бахмуте, то сейчас там серьезные обстрелы. Основные бои идут на восточных и южных окраинах города. По Сватово и Кременной, то туда враг перебрасывает мобилизованных и строит там укрепления. Также россияне пытаются контратаковать наши войска, но это у них не очень удается. Поэтому, на этих направлениях происходят качели. Надеюсь, что наше наступление на Кремневую и Сватово будет продолжаться", - подытожил он.

Война в Украине: главные новости

Уже несколько месяцев продолжается контрнаступление ВСУ на юге и северо-востоке Украины. Сейчас под оккупацией России находится всего 32 населенных пункта на Харьковщине. Вместе с тем ВСУ освободили уже 88 населенных пунктов в Херсонской области.

В целом, по словам Владимира Зеленского, на востоке и юге Украины продолжаются активные боевые действия, ВСУ сохраняют инициативу.

В связи с военными поражениями Кремль угрожает взорвать дамбу Новокаховской ГЭС. Под угрозой затопления, по словам украинского президента, оказалось более 80 населенных пунктов включительно с Херсоном.

В ответ коллаборанты вывозят на левый берег Херсона свои семьи и "органы власти", оккупанты заставляют "эвакуироваться" местных жителей, прикрываясь ими как "щитом" для вывоза техники и наворованного имущества.

С 10 октября Россия начала совершать массированные ракетные удары с помощью иранских БПЛА на объекты критической инфраструктуры украинских городов. Сегодня, 22 октября, РФ нанесла новые удары по энергетической инфраструктуре Украины. Обесточены Кировоградская, Ровенская, Хмельницкая, Волынская области.

Чтобы достичь каких-либо локальных "побед", российские войска продолжают бессмысленные штурмы Бахмута и Соледара Донецкой области.

По мнению отдельных экспертов, в сентябре 2022 года наступила новая фаза российско-украинской войны. Сейчас противник пытается закрепиться на Запорожском направлении.

С начала полномасштабного вторжения ВСУ уничтожили уже более 67 тысяч оккупантов и тысячи единиц вражеской техники.

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