Пригожин вербует убийц, воров и насильников из тюрем.

Владелец частной военной компании "Лига" (ранее ЧВК Вагнера) Евгений Пригожин завербовал на войну против Украины маньяка-каннибала, который отбывал наказание в одной из тюрем в российском городе Саратов.

Об этом рассказала правозащитница и глава фонда "Русь сидящая" Ольга Романова.

Она также сообщила, что Пригожин завербовал из российских тюрем уже около 10 тысяч заключенных. Основатель "Вагнера" предлагает воевать против Украины преступникам, которые грабили, убивали и насиловали людей. По словам Романовой, Пригожин завербовал даже маньяка, который занимался каннибализмом.

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"Берут все статьи, но отдают предпочтение, об этом Пригожин уже говорил, убийцам и тем, кто занимался разбоем и грабежом. Тоже хорошо берут тех, кто попал в тюрьму за нанесение тяжких телесных повреждений. И вот сейчас стали брать уже людей, которые осуждены за изнасилование, но их в отдельный отряд. Мы знаем две истории из саратовских зон, из ужасных совершенно зон, там одна есть очень специальная. Оттуда взяли маньяка, у которого, так сказать, в портфолио каннибализм. Он тоже поехал на войну", - сообщила она.

Романова также рассказала, что в некоторые колонии для вербовки заключенных приходят по несколько раз. Пригожин ищет "пушечное мясо" среди преступников и ему удалось собрать немало желающих воевать против Украины. Примечательно, что "Вагнер" вербует заключенных не по всей РФ, а только в некоторых ее регионах.

"Самая северная часть — Коми, Сыктывкар, самая южная — Адыгея, самая восточная —Татарстан, самая западная — Псковская и Смоленская области. Они почему-то не идут восточнее Татарстана", — утверждает правозащитница.

По ее словам, многие заключенные соглашаются идти на войну не ради денег, а просто из-за того, что хотят выбраться из тюрьмы.

"Это родственники хотят денег, а заключенные хотят уйти из этой матрицы, выйти, поехать куда угодно, потому что любое место на земле лучше, чем русская тюрьма", - добавила она.

Ранее УНИАН уже сообщал, что сеть облетело видео, на котором владелец ЧВК "Вагнера" вербует российских заключенных на войну в Украине. Его прокомментировал Арестович.

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