Путин же зависит от "вагнеровцев" в боях за Бахмут и, вероятно, пытается умиротворить Пригожина.

Главарь ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин продолжает наращивать власть в России. Это грозит самому Путину.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Аналитики отмечают, что в настоящее время Пригожин может позволить себе роскошь управлять "вагнеровцами" без прямого контроля Минобороны РФ.

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Вместе с тем сближение Пригожина и Гиркина, вероятно, нацелено на консолидацию российских ультраправых и формирует "электорат" среди последних в поддержку эскалации войны против Украины.

Более того, Пригожин может свободно рекламировать себя и своих боевиков в России, что ставит его в "уникальное выгодное положение".

Путин же зависит от "вагнеровцев" в боях за Бахмут и, вероятно, пытается умиротворить Пригожина, хотя тот подрывает авторитет регулярной армии, отмечают эксперты.

Кроме того, Пригожин так популярен среди российской аудитории, потому что не занимает официальной должности и свободно критикует Генштаб ВС РФ.

В то же время теряются статус и влияние главы Чечни Рамзана Кадырова, от которого Пригожин заметно дистанциировался после 1 октября, когда "повар Путина" поддержал его критику в адрес Шойгу и Герасимова.

Свержение власти Путина

В последние месяцы на фоне неоднократных поражений ВС РФ на поле боя участились разговоры о смене режима Путина в России.

Противостояние между официальными лицами Минобороны РФ и частными военными компаниями в лице Пригожина вышли на новый уровень, когда Кадыров призвал отправить генерала Лапина на фронт "смывать кровь солдат".

Слова Кадырова публично поддержал Пригожин, занимающийся активной вербовкой на фронт зэков.

Как пишет Reuters, пока Путину в стенах Кремля ничего не угрожает, но если Россия не добьется успехов в Украине до весны 2023 года, у российского президента возникнут проблемы.

По мнению западных аналитиков, кремлевские пропагандисты и ближайшее окружение Путина делают все, чтобы отбелить репутацию президента на фоне постоянных поражений на поле боя перед гражданами.

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