Владелец ЧВК "Вагнера" назвал российских бюрократов врагами.

Российский бизнесмен, владелец частной военной компании "Вагнера" (ЧВК "Лига") Евгений Пригожин (СМИ его незывают "поваром" президента РФ Владимира Путина) продолжает сеять раскол в правительстве РФ, публикуя информацию о сооружении укреплений на востоке Украины, которые назвали "линией Вагнера".

В Telegram-канале Пригожина и ЧВК говорится, что российские власти приостановили расширение "линии Вагнера" до Белгородской области, говорится в отчете американского Института исследования войны (ISW).

Бизнесмен утверждал, что бюрократия прямо выступает против интересов населения, и назвал бюрократов врагами.

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Американские аналитики отметили, что российские империалисты не раз обвиняли Кремль в неспособности защитить границу Украины с Белгородской областью, и утверждения Пригожина о "линии Вагнера" могут быть попыткой ужесточить их требования.

Что такое "линия Вагнера"

По сведениям экспертов, Пригожин хочет, чтобы эта линия обороны защищала границу Белгородской области с Луганской, Харьковской и Сумской областями Украины, но не охватывала северную часть Луганской области. Аналитики отметили, что это противоречит обещания российских властей - они утверждали, что смогут "защитить" всю Луганскую область.

Есть и другая версия - "линия Вагнера" будет прикрывать только ту часть Луганской области, которую противник держал под контролем до полномасштабного вторжения в Украину.

Что известно о сооружении "линии Вагнера"

22 октября военный обозреватель Денис Попович сообщил, что на направлениях городов Сватово и Кременная Луганской области российские захватчики строят "линию Вагнера" и пытаются контратаковать. Эксперт добавил, что протяженность этой линии составляет приблизительно два километра.

Напомним, Россия рано утром 24 февраля под видом "спецоперации" для защиты Донбасса, "денацификации" и "демилитаризации" Украины совершила полномасштабное вторжение в нашу страну.

Украинские воины дают противнику достойный отпор. В Белгородской области уже не раз звучали взрывы. В частности, были "хлопки" на объектах инфраструктуры.

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