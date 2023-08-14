По его словам, давление в российском обществе может вырасти.

Новая волна мобилизации в России начнется в третьей декаде сентября - после местных выборов. Всего планируют раздать до семи миллионов повесток и мобилизовать порядка 700 тысяч человек, рассказал политолог Валерий Соловей.

"Всегда находится 10%, которые напуганы, зашуганы и полагают, что если они не придут, то произойдут совершенно страшные вещи с ними. За уклонение от мобилизации, конечно, уголовных дел не будет возбуждаться много, их будет совсем-совсем мало. Но будет мультипликативный эффект благодаря массмедия и люди будут напуганы и многие наверное из них готовы будут пойти", - сказал он в эфире.

По его словам, давление в российском обществе может вырасти, потому что это же ещё сопряжено с инфляцией.

"Здесь ни один фактор мобилизации, здесь еще один фактор инфляции. Еще один фактор - это усталость от всего, это очень сильная усталость и отсутствие перспективы, поэтому это может сработать, но как комбинация и главное в этой комбинации - это политический кризис. Потому что, если элиты захотят, они легко переведут все эти потенциально кризисные факторы в форму актуального волнения. Достаточно паре министров-технократов заблокировать финансовое обращение Росгвардии, полиции, еще кому-то. Всё это технически сделать совсем несложно. И что тогда будет стране? Но для этого надо участие элитной группировки", - пояснил Соловей.

Он напомнил, что в прошлом году Путин выжидал и принял решение о мобилизации после успешного украинского контрнаступления.

Мобилизация в РФ - подробности

Россия намерена восстановить боеспособность и наступательный потенциал своей армии. Следовательно, руководство оккупационной армии декларирует намерение создать целый ряд новых военных формирований: десантных полков, дивизий, механизированных бригад.

Как сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий, есть данные о намерении РФ осуществить новую волну мобилизации.

В конце июля заместитель начальника ГУР Вадим Скибицкий заявил, что Россия имеет мобилизационный потенциал, который сможет использовать применить при необходимости, несмотря на вероятно негативные последствия для своей промышленности.

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