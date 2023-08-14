В рамках подготовки к этому режим Путина принял ряд важных законов, чтобы избежать мобилизации было невозможно.

Россия намерена восстановить боеспособность и наступательный потенциал своей армии. Следовательно, руководство оккупационной армии декларирует намерение создать целый ряд новых военных формирований: десантных полков, дивизий, механизированных бригад.

Как сообщил в интервью Obozrevatel представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий, есть данные о намерении РФ осуществить новую волну мобилизации.

"По нашим оценкам, в Кремле планируют мобилизовать на войну в Украине несколько сотен тысяч человек. Чтобы реализовать этот план с целью удержать то, что Россия оккупировала, а также продолжать военное давление на наше государство, врагу необходима не только мобилизация, но и время на подготовку солдат и их оснащение", - сказал Скибицкий.

Представитель ГУР отметил, что массовая мобилизация – непопулярное решение для путинского режима, но другого выхода нет. В Кремле "уже давно к этому готовятся".

"Государство-агрессор уже приняло ряд законов и нормативных актов, которые ужесточают наказание за неявку в военкомат и уклонение от мобилизации. Также на России увеличили призывной возраст, а саму повестку на войну теперь присылают в электронном формате", - отметил Скибицкий.

Он напомнил, что россиянам, которые не совершали военных преступлений и не хотят участвовать в войне против Украины, гарантирована защита в рамках проекта для добровольной сдачи в плен "Хочу жить".

Мобилизация в России

Российские власти отправляют на войну против Украины не только заключенных, но и наркоманов, и больных гепатитом. В Алтайском крае на одном из полигонов насчитали более 300 таких "новобранцев".

В Донецкой области российские оккупанты отобрали паспорта у строителей из Узбекистана и мобилизовали их как "добровольцев".

В конце июля заместитель начальника ГУР Вадим Скибицкий заявил, что Россия имеет мобилизационный потенциал, который сможет использовать применить при необходимости, несмотря на Вероятно негативные последствия для своей промышленности.

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