Захватчики не изменили своих планов относительно Украины.

Заместитель начальника ГУР Вадим Скибицкий заявил, что Россия имеет мобилизационный потенциал, который сможет использовать применить при необходимости, несмотря на Вероятно негативные последствия для своей промышленности.

"Без особой рекламы, но мобилизация в РФ продолжается. Мы понимаем, что мобилизационный потенциал в России есть, и если будет необходимо, они его используют, несмотря на то, сколько негативных последствий мобилизация принесет для промышленности, народного хозяйства и всей России", - рассказал он в интервью "Мы-Украина".

По словам представителя украинской разведки, агрессивные планы РФ в отношении Украины остались без изменений.

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"Планы просты: контроль над нашей территорией, нашим государством и лишение нашего народа государства", - добавил Скибицкий.

При этом в самой Российской Федерации много граждан, которые поддерживают войну и хотят ее продолжения.

"Социологические исследования на территории РФ подтверждают, что население эти действия, к сожалению, поддерживает. Очень большой процент выступает за то, чтобы война была продолжена", - пояснил представитель ГУР.

Мобилизация в России - последние новости

Как ранее сообщал УНИАН, российские власти отправляют на войну против Украины не только заключенных, но и наркоманов, и больных гепатитом. В Алтайском крае на одном из полигонов насчитали более 300 таких "новобранцев".

В Донецкой области российские оккупанты отобрали паспорта у строителей из Узбекистана и мобилизовали их как "добровольцев".

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