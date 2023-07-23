Заместитель начальника ГУР Вадим Скибицкий заявил, что Россия имеет мобилизационный потенциал, который сможет использовать применить при необходимости, несмотря на Вероятно негативные последствия для своей промышленности.
"Без особой рекламы, но мобилизация в РФ продолжается. Мы понимаем, что мобилизационный потенциал в России есть, и если будет необходимо, они его используют, несмотря на то, сколько негативных последствий мобилизация принесет для промышленности, народного хозяйства и всей России", - рассказал он в интервью "Мы-Украина".
По словам представителя украинской разведки, агрессивные планы РФ в отношении Украины остались без изменений.
"Планы просты: контроль над нашей территорией, нашим государством и лишение нашего народа государства", - добавил Скибицкий.
При этом в самой Российской Федерации много граждан, которые поддерживают войну и хотят ее продолжения.
"Социологические исследования на территории РФ подтверждают, что население эти действия, к сожалению, поддерживает. Очень большой процент выступает за то, чтобы война была продолжена", - пояснил представитель ГУР.
Мобилизация в России - последние новости
Как ранее сообщал УНИАН, российские власти отправляют на войну против Украины не только заключенных, но и наркоманов, и больных гепатитом. В Алтайском крае на одном из полигонов насчитали более 300 таких "новобранцев".
В Донецкой области российские оккупанты отобрали паспорта у строителей из Узбекистана и мобилизовали их как "добровольцев".