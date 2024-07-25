Ранения получил 21-летний пассажир автомобиля.

В Курской области РФ оккупанты расстреляли машину с гражданскими. Один человек ранен.

Как пишет "База", "Ладу Приору" расстреляли вечером 24 июля в районе села Мартыновка в Суджанском районе. В машине было два человека - 21-летний пассажир получил ранения и был госпитализирован. Пострадавшие рассказали, что стрелки были одеты в форму военнослужащих.

"Ладу", из которой раздались выстрелы, разыскали. Стрелки задержаны. Они являются действующими военнослужащими ВС РФ.

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По данным "Базы", "Ладу" с четырьмя пьяными оккупантами нашли около 6 утра. Машину с символом Z нашли в районе урочища Кочегуры. Военнослужащие задержаны и доставлены в отдел полиции Суджи.

Преступления оккупантов в РФ

Напомним, в РФ, в селе Анучино Приморского края, бывший наемник ЧВК "Вагнер", вернувшись с войны против Украины, жестоко убил и сжег многодетную мать. В частности, 33-летний мужчина задушил свою знакомую и сжег автомобиль с ее телом, за что его приговорили к семи годам лишения свободы.

Свои мотивы он объяснил личным конфликтом с убитой. В ЧВК "Вагнер" его завербовали прямо из колонии, где он отбывал срок в 10 лет и 10 месяцев колонии за разбой, уничтожение чужого имущества и убийство малолетнего или иного беспомощного лица из корыстных побуждений. Также он был ранее судим за мелкие кражи.

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