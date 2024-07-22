Участника войны против Украины утихомиривали сразу три экипажа правоохранителей.

В Российской Федерации произошел очередной скандал с участником войны против Украины – в Приморье оккупант жестоко избил двух женщин. Как сообщают СМИ, участник так называемой "специальной военной операции" избил двух женщин костылем.

Инцидент произошел в российском Приморье. Жертва нападения рассказала, что оккупант вместе с другом избил другую женщину до потери сознания, а потом переключился на нее.

В соцсетях обнародовано видео, на котором мужчина крепкого телосложения, применяя ненормативную лексику, угрожает молодой женщине, в частности, разбить ей лицо. Его не смущает присутствие полиции. Более того, он в присутствии людей в форме обещает расправиться с жертвой, когда правоохранители уедут.

"Я еб*ало ща разобью на х*й. Сейчас сотрудники полиции уедут, я разобью тебе еб*ало…", - кричит неизвестный.

Также обнародованы фото, на которых женщина демонстрирует следы побоев.

"Началось с того, что я и трое моих подруг стали свидетелями потасовки между данным гражданином и его другом в отношении неизвестной нам женщины. Данной женщине нанесли удары по голове и в область носа, после чего она потеряла сознание. Причина конфликта нам не известна. Далее трое дам, находящиеся с данными "мужчинами", переключили конфликт на нас. В нашу сторону необоснованно полетели оскорбления, угрозы. С нашей стороны никакой провокации не было", - поделилась пострадавшая.

По ее словам, это зафиксировано камерами в кафе.

"После чего ко мне подошел "мужчина", который показан на видео, и начал наносить удары. В 21:50 прибыли 3 экипажа Росгвардии. Даже при них гражданин продолжал делать попытки нападения в отношении меня. Он начал тыкать каким-то удостоверением в лицо сотрудников Росгвардии и кричать о своей безнаказанности из-за участия в "СВО", - добавила она.

Преступления оккупантов в РФ

Напомним, в РФ, в селе Анучино Приморского края, бывший наемник ЧВК "Вагнер", вернувшись с войны против Украины, жестоко убил и сжег многодетную мать. В частности, 33-летний мужчина задушил свою знакомую и сжег автомобиль с ее телом, за что его приговорили к семи годам лишения свободы.

Свои мотивы он объяснил личным конфликтом с убитой. В ЧВК "Вагнер" его завербовали прямо из колонии, где он отбывал срок в 10 лет и 10 месяцев колонии за разбой, уничтожение чужого имущества и убийство малолетнего или иного беспомощного лица из корыстных побуждений. Также он был ранее судим за мелкие кражи.

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