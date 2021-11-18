Девочке кричала и плакала.

В Санкт-Петербурге полицейские силой затолкали в автомобиль школьницу, которая перешла дорогу в неположенном месте.

Об этом сообщила ее мать на своей странице во Вконтакте.

По ее словам, пятеро мужчин напали на 14-летнюю девочку, когда она шла из школы.

"Они впятером пытались затолкать её в полицейскую машину и только благодаря неравнодушным обычным людям, которые отогнали извергов в форме, всю эту историю удалось стормозить до приезда отца девочки", - написала Елена Валицкая.

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Отец девочки рассказал 78.ru, что ее задержали за то, что она перешла дорогу в неположенном месте.

Школьницу хотели отвезти в ОВД, где на нее составил бы протокол инспектор по делам несовершеннолетних.

"Мы приехали в отделение, инспектор всё оформил. Мы потом съездили в травмпункт, там зафиксировали, что у неё ушибы предплечий - правого и левого", - отметил он.

Ранее сообщалось, что в России заключенные залезли на крышу и подожгли себя в знак протеста против тюремной администрации.

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Автор: Виолетта Орлова