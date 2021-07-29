Автомобиль похитителей остановили в другом районе города - в салоне находилось пять человек вместе с похищенным мужчиной.

В Днепре в четверг, 29 июля, перед въездом на Новый мост похитили человека.

Об этом сообщает "Информатор".

На глазах у людей неизвестные силой затолкали мужчину в автомобиль Ford и уехали с места инцидента.

Полиция объявила план "Перехват". Машину остановили в другом районе города - на ул. Паникахи. В салоне находилось пять человек вместе с похищенным мужчиной.

Сотрудникам патрульной полиции Днепра похитители объяснили, что тот якобы украл у них деньги, поэтому они прибегли к таким методам.

В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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Автор: Денис Прядко