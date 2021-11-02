На фоне скандалов вокруг пыток в российских колониях поступок мужчин выглядит криком о помощи.

В России заключенные в колонии мужчины залезли на крышу и подожгли себя в знак протеста против тюремной администрации. Пострадавшие выжили, но получили ожоги.

Об инциденте, который произошел на фоне вскрывающейся информации о пытках в колониях РФ, сообщает Telegram-канал MASH.

Вечером 1 ноября заключенные выбрались на крышу здания колонии и спустя несколько минут на них загорелась одежда. Мужчины подожгли себя, после чего они метались по кровле, а одежда на них была охвачена огнем.

"Сегодня вечером в ИК-14 "Хотунок" произошло ЧП — двое осуждённых залезли на крышу здания и подожгли себя. Оба остались живы — получили ожоги", - сообщается в Telegram-канале.

Читайте такжеПринес труп родственницы в администрацию: в РФ мужчина пошел на отчаянный шаг из-за нехватки денег (фото)Инцидент случился на фоне вскрывающихся подробностей о пытках в колониях, которые вынуждены терпеть заключенные. Известно, что мужчины решили поджечь себя из-за того, что они отказывались подчиняться требованиям тюремной администрации. Заключенные не хотели переходить в другой отряд.

Ранее УНИАН уже сообщал, что СМИ опубликовали секретные кадры жутких пыток заключенных в РФ. Помимо этого стало известно, что каждый пятый россиянин считает допустимым применение пыток.

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Автор: Полина Кузенко