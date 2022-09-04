Имидж главы Чечни, "разлетелся вдребезги", отметил эксперт.

Заявление главы Чечни Рамзана Кадырова с намеками о возможной отставке подтверждают то, что в России начался острый внутриполитический кризис, и там возможно все.

Такое мнение высказал политолог Аббас Галлямов в эфире 24 канала.

"Сейчас Путин оказался в ситуации, когда все ждут от него какого-либо действия, а он этого действия совершить не может. Он не может победить Украину на поле боя и не может решить экономические проблемы страны", – объяснил политолог. Видео дня

По его мнению, и сам Кадыров оказался в очень тяжелой ситуации. В течение многих лет он был манифестацией идеи агрессивной силы в российской политике, теперь же его имидж разлетелся вдребезги: Кадыров оказался не в силах победить на поле боя в Украине. Как отметил Галлямов, глава Чечни пострадал в российско-украинской войне не меньше, чем сам Путин.

"Отставка" Кадырова: что известно

Как сообщал УНИАН, 3 сентября глава Чечни Рамзан Кадыров записал видеообращение, где сообщил, что собирается в "бессрочный и долгий отпуск". Он сказал, что его время на посту главы Чечни "пришло".

Позже росСМИ сообщили. что Кадыров может занять руководящую должность в Росгвардии.

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