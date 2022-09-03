Кадыров подчеркнул, что среди всех руководителей субъектов Российской Федерации он "главный долгожитель".

Глава Чечни Рамзан Кадыров записал видеообращение на свой Телеграм-канал, где сообщил, что собирается в "бессрочный и долгий отпуск".

В частности пешка Путина подчеркнул, что он "долгожитель, который 15 лет руководит Республикой Чечня".

"Я снова с телефоном, дон. Вот такие дела у нас. Мне сказали, что я уже 15 лет, как руковожу Республикой. У нас, у кавказцев, чеченцев есть пословица "каким бы ни был гость уважаемым, долгожданным, если он вовремя уезжает, то это приятно". Поэтому, я думаю, что мое время тоже пришло. Пока меня не выгнали. Мне кажется, я уже стар. Когда-то был молодой, неопытный. И сейчас таким же остался неопытным, но молодость ушла куда-то", - сказал Кадыров.

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Он добавил, что надеется на то, что чеченцы с пониманием отнесутся к его решению. Также Кадыров подчеркнул, что среди всех руководителей субъектов Российской Федерации он "главный долгожитель".

Ранее военный эксперт Олег Жданов предположил, что Кадыров предаст Путина.

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