Источник одного из изданий рассказал, что лидер Чечни может занять высокий пост в силовом блоке.

Одиозный лидер Чечни Рамзан Кадыров намекнул на возможную отставку. Однако для него готовят высокую должность в силовом блоке.

Об этом пишет российское оппозиционное издание "Медуза" со ссылкой на информированный источник.

"Рамзан Кадыров может занять руководящую должность в Росгвардии", - пишет издание.

Видео дня

Источник, близкий к администрации Путина, сообщил, что сейчас этот переход рассматривается.

Как сообщал УНИАН, сегодня глава Чечни Рамзан Кадыров записал видеообращение на свой Телеграм-канал, где сообщил, что собирается в "бессрочный и долгий отпуск". Кадыров опубликовал видео, в котором сказал, что его время на посту главы Чечни "пришло". Подобные заявления он делал и раньше.

Он добавил, что надеется на то, что чеченцы с пониманием отнесутся к его решению. Также Кадыров подчеркнул, что среди всех руководителей субъектов Российской Федерации он "главный долгожитель".

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