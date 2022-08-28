"Кадыровцев" используют, после чего выбросят, как чайный пакетик, заявил спикер батальона имени Шейха Мансура Ислам Белокиев.

Глава Чечни Рамзан Кадыров упивается славой "грозного правителя", но на самом деле президент РФ Путин лишь позволяет ему таким казаться. Кремль сделает его "козлом отпущения" и спишет на его "тик-ток войска" все грехи.

Об этом в эфире телемарафона заявил спикер батальона имени Шейха Мансура Ислам Белокиев.

Угрозы Кадырова он называет "щебетом попугая". По словам Белокиева, глава Чечни и просто путинская марионетка уже извратил понятие кровной мести, угрожает всем, кому он не нравится и совершает преступления. Кадырову нравится, что о нем говорят в устрашающем ключе, РФ позволяет ему совершать абсурдные вещи, чему он несказанно рад. Однако глава Чечни не осознает, что однажды Кремль сделает его "козлом отпущения".

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"Кадыровцев используют. Это внутрення повестка дня. Что касается внешней повестки, то "кадыровцы" будут "козлами отпущения", на них все спишут. Стоит сказать, что не Ахмат - сила. А чай в пакетиках, "Ахмат", а мы знаем, что делают с пакетиком. Его опускают, заваривают чай, а потом выжимают и просто выбрасывают. То же самое произойдет в свое время с Кадыровым", - отметил Белокиев.

Он также рассказал, почему "кадыровцев", которых отправили воевать против Украины, совсем не видно на передовой. По словам Белокиева, войска главы Чечни не готовы для наступательных действий, РФ им попросту не доверяет. "Кадыровцы" выступают в роли пушечного мяса. Им "поручили" роль военной полиции. Грубо говоря, резюмировал Белокиев, "кадыровцы" заходят на уже зачищенные и безопасные для себя территории, где уже стараются наводить "свои порядки".

Ранее УНИАН уже сообщал, что Кадыров с истерикой отреагировал на объявленное подозрение в Украине и заявил, что он якобы "давно забрал бы Киев".

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