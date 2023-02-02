Подстреленный в Донецке Рогозин решил мстить за свое ранение с помощью "боевых роботов".

Российские оккупанты вознамерились уничтожать танки Abrams и Leopard, которые вскоре появятся на фронте в Украине, с помощью российских "боевых роботов". Соответствующее заявление сделал бывший глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"Первые четыре робота "Маркер" строго по расписанию прибыли в регион. Начинаем загрузку образов целей, отработку алгоритмов ведения боя в составе группы боевых роботов и установку мощного противотанкового вооружения", – написал он в своем Телеграм.

Рогозин не уточнил, в какой именно регион прибыли "роботы", но судя по табличке "Таганрогский трамвай", случайно попавшей в кадр на видео, техника всё еще находится в России. Хотя и рядом с украинским Донбассом.

Видео дня

Несколькими днями ранее Рогозин рассказал в комментарии пропагандистам из "РИА Новости", что роботы "Маркер" в феврале отправят "в зону спецоперации", где эти машины должны будут "автоматически засекать и поражать украинскую технику".

"Боевой вариант робота "Маркер" имеет в системе управления электронный каталог с образами целей как в видимом диапазоне, так и инфракрасном. Соответственно, робот может автоматически определять технику противника. Например, как только начнутся поставки войскам Украины танков Abrams и Leopard, "Маркер" получит соответствующий электронный образ и сможет автоматически засекать и поражать ПТУРом американские и германские танки", – заявил он.

Война в Украине и Дмитрий Рогозин

Рогозин является одним из активных сторонников войны против Украины. Однако долгое время его участие в ней ограничивалось грозными заявлениями. 22 декабря всё изменилось, когда Рогозин попал под удар артиллерии в оккупированном Донецке.

Как выяснилось, российский политик решил устроить громкое празднование своего дня рождения в захваченном городе. Несколько снарядов прилетели по ресторану в самый разгар застолья.

Рогозину повезло выжить, но он получил ранение, из-за которого пришлось делать операцию. Однако есть мнение, что целью удара на самом деле был не Рогозин, а "глава правительства ДНР" Виталий Хоценко, тоже находившийся в ресторане.

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