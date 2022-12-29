Российский политик впервые показал свое лицо после взрыва в донецком ресторане, где он получил ранение.

Экс-глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин опубликовал первое фото после своего ранения в Донецке на прошлой неделе. Публикация появилась на его странице в запрещенной в Украине социальной сети "ВК".

На снимке Рогозин позирует с поднятым вверх кулаком, находясь, очевидно, в больничной палате. Никаких видимых ранений на фото не заметно, однако цвет лица у российского политика явно не здоровый.

"Всегда побеждает тот, кто готов идти до конца", – написал Рогозин под фотографией.

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Никаких заявлений о своем здоровье он не сделал, хотя ранее говорил о предстоящей операции на шее.

Ранение Рогозина в Донецке

Скандально известный российский политик Дмитрий Рогозин был ранен во время празднования Дня рождения в оккупированном Донецке 21 декабря. Во время застолья в местном ресторане по нему был нанесен артиллерийский удар.

В результате прилета погибли минимум двое гостей. Еще несколько получили ранения, включая и Рогозина. О характере полученных травм сразу появилось много слухов разной степени правдоподобности.

Согласно наиболее распространенной версии, Рогозин получил осколочное ранение мягких тканей головы, проникающее осколочное ранение ягодиц и левого бедра. Сам политик подтвердил ранение в шею, из-за которого ему может грозить паралич.

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