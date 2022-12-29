Экс-глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин опубликовал первое фото после своего ранения в Донецке на прошлой неделе. Публикация появилась на его странице в запрещенной в Украине социальной сети "ВК".
На снимке Рогозин позирует с поднятым вверх кулаком, находясь, очевидно, в больничной палате. Никаких видимых ранений на фото не заметно, однако цвет лица у российского политика явно не здоровый.
"Всегда побеждает тот, кто готов идти до конца", – написал Рогозин под фотографией.
Никаких заявлений о своем здоровье он не сделал, хотя ранее говорил о предстоящей операции на шее.
Ранение Рогозина в Донецке
Скандально известный российский политик Дмитрий Рогозин был ранен во время празднования Дня рождения в оккупированном Донецке 21 декабря. Во время застолья в местном ресторане по нему был нанесен артиллерийский удар.
В результате прилета погибли минимум двое гостей. Еще несколько получили ранения, включая и Рогозина. О характере полученных травм сразу появилось много слухов разной степени правдоподобности.
Согласно наиболее распространенной версии, Рогозин получил осколочное ранение мягких тканей головы, проникающее осколочное ранение ягодиц и левого бедра. Сам политик подтвердил ранение в шею, из-за которого ему может грозить паралич.