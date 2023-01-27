Рогозин начал активно раздавать интервью, пытаясь, таким образом, выпросить у Кремля новую должность.

Подбитый в Донецке экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин пытается выпросить у Кремля новую должность, пишет российское издание "ВЧК-ОГПУ".

По информации источников СМИ, целью снаряда, попавшего в ресторан "Шеш Беш", скорее всего, был не Рогозин, а коллаборант Виталий Хоценко.

Снаряд влетел в здание именно в тот момент, когда там появился Хоценко. А Рогозин получил ранение "по глупости".

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"Единственное, к чему в данном случае причастен Рогозин, так это к идиотской затеи собрать в Донецке по заблаговременному приглашению группу людей, среди которых была и жена самого Рогозина – Татьяна Рогозина, которая приехала поздравить мужа с днем рождения, но осталась жива", - говорится в сообщении.

Российские следственные органы рассматривают основной версией покушение на Хоценко.

Вместе с тем подбитый Рогозин начал активно раздавать интервью, пытаясь, таким образом, выпросить у Кремля новую должность. "Очевидно, что никто не даст государственную должность человеку, который уже однажды по глупости погубил своих людей", - считают в издании.

Рогозина ранили в Донецке - что известно

Экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин был ранен во время празднования своего дня рождения в гостинице оккупированного Донецка. Вместе с российским функционером был ранен еще и "глава правительства "ДНР" Виталий Хоценко.

Рогозин получил осколочное ранение мягких тканей головы, "проникающее осколочное ранение ягодиц", а также проникающее осколочное ранение левого бедра.

Позже в ГПСУ заявили, что Рогозину во время празднования его дня рождения в Донецке "передали протокол" о нарушении госграницы. Нарушение государственной границы Украины влечет за собой ответственность, отмечают пограничники.

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