Российский политик получил осколочное ранение ягодиц, левого бедра и мягких тканей головы.

Экс-глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин получил ранения при взрыве в оккупированном Донецке. Чиновник праздновал свой день рождения в донецком гостинично-ресторанном комплексе "Шеш-Беш".

Как сообщает российское пропагандистское издание "РИА Новости", угрозы его жизни нет. Отмечается, что травмы также получили лица, сопровождавшие Рогозина.

"Ранен в спину. Буду жить. Осколок в сантиметре от позвоночника", – прокомментировал Рогозин инцидент российскому RT.

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В то же время, по данным BAZA, в результате взрыва Рогозин получил осколочные ранения и других частей тела.

"Бывший глава "Роскосмоса" получил осколочное ранение мягких тканей головы, проникающее осколочное ранение ягодиц, а также проникающее осколочное ранение левого бедра. По уточненным данным, всего во время обстрела ресторана погибли 2 человека, еще 5 ранены", – говорится в сообщении.

Кроме того, есть информация о том, что в ресторане также был ранен "председатель правительства" так называемой "ДНР" Виталий Хоценко. Его телохранитель умер. В обстреле пропагандисты обвинили Украину.

Кто такой Дмитрий Рогозин

Дмитрий Рогозин – российский политик и пропагандист. С 24 мая 2018 года он занимал пост главы "Роскосмоса".

15 июля 2022 года президент России Владимир Путин своим указом уволил Дмитрия Рогозина с поста гендиректора госкорпорации. Тогда пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков подчеркнул, что для Рогозина готовят другую должность.

В ноябре 2022 года бывший глава "Роскосмоса" заявил о якобы возможном использовании "экспериментального вооружения" РФ на поле боя в Украине. Производителям предлагают испытывать в нашей стране различные разработки и военные комплексы, которые не поставлены на конвейер.

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