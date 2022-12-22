Очевидно, по меньшей мере два гостя опального россиянина погибли.

Появились первые фото и видео из ресторана "Шеш-Беш" в оккупированном Донецке, где получил ранение скандальный экс-глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. По предварительным данным, бывший чиновник праздновал день рождения. Его поздравили праздничным "прилетом".

Как сообщает российский Телеграм-канал "База", вместе с Рогозиным ранение получил еще один бывший топ-чиновник "Роскосмоса" Артем Мельников. До недавнего времени он руководил службой внутреннего аудита в госкорпорации, но его уволили вскоре после прихода нового главы "Роскосмоса".

Российские СМИ сообщают, что погибло по меньшей мере два гостя опального политика. На кадрах с места происшествия видно, что снаряд прилетел в ресторан в разгар застолья. Здание пострадало, на полу лежит одно тело.

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Ранение Рогозина: что известно

Вечером 21 декабря росСМИ сообщили, что экс-глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин получил ранение при взрыве в оккупированном Донецке. Чиновник праздновал свой день рождения в донецком гостинично-ресторанном комплексе "Шеш-Беш".

Бывший глава "Роскосмоса" получил осколочное ранение мягких тканей головы, проникающее осколочное ранение ягодиц, а также проникающее осколочное ранение левого бедра. По уточненным данным, всего во время обстрела ресторана погибли 2 человека, еще 5 ранены.

Кроме того, есть информация о том, что в ресторане также был ранен "председатель правительства" так называемой "ДНР" Виталий Хоценко. Его телохранитель умер. В обстреле пропагандисты обвинили Украину.

Дмитрий Рогозин: чем известен скандальный экс-чиновник

Дмитрий Рогозин-российский политик и пропагандист. С 24 мая 2018 года он занимал пост главы "Роскосмоса".

15 июля 2022 года президент России Владимир Путин своим указом уволил Дмитрия Рогозина с поста гендиректора госкорпорации. Тогда пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков подчеркнул, что для Рогозина готовят другую должность.

В ноябре 2022 года бывший глава "Роскосмоса" заявил о якобы возможном использовании "экспериментального вооружения" РФ на поле боя в Украине. Производителям предлагают испытывать в нашей стране различные разработки и военные комплексы, которые не поставлены на конвейер.

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