2-4 недели нужно для того, чтобы отработать взаимодействие в формате подразделения.

Военный эксперт и директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец оценил сроки, в которые танки Leopard могут выйти на украинское поле боя.

Как он рассказал в интервью "Обозревателю", наиболее мотивированные украинские бойцы, которые имеют опыт ведения боевых действий с украинскими или советскими танками, овладеют "Леопардами" менее чем за месяц.

"Затем накидываем еще 2-4 недели для того, чтобы отработать взаимодействие в формате подразделения. То есть месяц плюс - такие показатели вполне реальны для наиболее мотивированного персонала. Возможно, этот процесс уже даже начался", — говорит Згурец.

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То есть эксперт теоретически допускает, что через два месяца "Леопарды" могут быть на поле боя. Это могут быть танки из Польши, Германии, Нидерландов.

"Мы делаем ставку на то, что более 30 единиц "Леопардов" Польша, Германия и Нидерланды насобирают, и это будут образцы формата 2А6, наиболее современного танка, который имеет лучшие возможности на поле боя", — говорит директор Defense Express.

Передача танков Leopard 2 Украине

25 января правительство Германии официально согласовало передачу Украине 14 единиц танков Leopard 2 и разрешило реэкспорт другим странам.

В первой волне передачи оружия Вооруженным силам Украины поступит от 120 до 140 единиц современных танков западных моделей.

Издание Reuters сообщало, что Польша хочет вдвое сократить время обучения украинских танкистов на Leopard - с десяти до пяти недель.

Известно, что Норвегия хочет доставить обещанные танки Leopard 2 в Украину в конце марта.

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