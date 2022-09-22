Чеченский главарь крайне возмутился возвращением домой "азовцев".

Главарь Чеченской республики Российской Федерации Рамзан Кадыров прокомментировал обмен пленными, который состоялся 21 сентября. Он остался крайне недовольным.

Об этом Кадыров написал в своем Telegram-канале.

По его словам, при принятии боевых или тактических решений российское командование советовалось с "активными участниками спецоперации", но не в этот раз.

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"Наверху в Минобороны и ФСБ гораздо виднее, но я считаю, что признанных террористами преступников нельзя менять на военнослужащих. Я бы понял, если был бы равноценный обмен - военнослужащего на военнослужащего, агента на агента. У нас полно пленных ВСУшников, которых хоть сто к одному меняй, так еще останутся", - возмутился чеченский лидер.

Его очень возмутило, что обмен прошел на "украинских условиях".

"Наши бойцы давили фашистов в Мариуполе, загоняли в "Азовсталь", выкуривали их из подвалов, гибли, получали ранения и контузии. Передача даже одного этого азовского террориста должна была быть неприемлемой. И поэтому неудивительно, что бойцы, которые освобождали Мариуполь и сейчас находятся на передовой, делают свой вывод - не брать фашистов в плен. Кстати, те из нациков, кто оскорбил честь чеченского народа, за время пребывания в плену сполна ответили за каждое свое подлое слово, горько пожалели и слезно раскаялись в содеянном", - продолжил Кадыров.

Обмен пленными - что известно

Из россйиского плена вернулись 215 украинцев, в том числе "азовцев". Обменять удалось 124 офицера и пятерых командиров - Героя Украины Дениса Прокопенко "Редиса" из "Азова", Сергея Волынского "Волыну" из 36-й бригады морской пехоты, Святослава Паламаря ("Азов"), Олег Хоменко ("Азов"), Дениса Шлегу из Нацгвардии Украины, Героя Украины Евгения Бову.

Кроме того, домой вернулись Екатерина Полищук ("Пташка") и беременные военнослужащие - Мамонова Марьяна, Шумовецкая Яна и Черненькая Анастасия.

Позже стало известно, что Украина обменяла 200 героев на Виктора Медведчука, а пятерых командиров - на 55 пленных оккупантов.

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