В процессе переговоров украинской стороне удалось в четыре раза увеличить численность наших людей для возврата.

Комментируя вчерашний обмен пленными, заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что Россия категорически не хотела обменивать "азовцев", потому что на них держался российский миф о причинах вторжения.

Об этом говорилось в ее публикации в Telegram.

"Обменом занимались непосредственно президент, Ермак и Буданов. И им удалось в четыре раза увеличить численность наших для обмена по сравнению с той цифрой, о которой шла речь изначально", - написала она.

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Маляр добавила, что в работе по обмену также принимали участие руководители МВД и СБУ.

Она подчеркнула, что это была системная, организованная и довольно длительная работа нашего государства.

По словам Маляр, процесс обмена обычно засекречен, и в такой ситуации очень сложно коммуницировать с обществом и выстраивать доверие.

"Все время, пока длился переговорный процесс, государство было в коммуникации с семьями пленных - откровенно, насколько это возможно в такой ситуации. А вот коммуницировать со всем обществом, учитывая чувствительность темы, возможно только на уровне месседжа - "продолжается переговорный процесс, государство делает все возможное". Ведь любое лишнее слово может сорвать переговоры", - пояснила заместитель министра.

Она отметила, что в такой ситуации очень важно доверие общества.

"Доверие проявилось в терпеливом ожидании, без публичных истерик и пустых обвинений, в вере в то, что государство своих не бросает и прилагает все усилия, каких только возможно, ради их возвращения домой. За сухими словами "переговоры продолжаются" стоит титаническая работа. Ведь РФ категорически не хотела обменивать "азовцев" и собиралась устроить позорное судилище над нашими героями. Вы знаете, что на "азовцах" держался российский миф о причинах вторжения. Впрочем, Украина заставила Российскую Федерацию действовать согласно нормам международного права и передать наших военнопленных", - подытожила Маляр.

Обмен пленными: как это было

Как сообщал УНИАН, Украина вернула из русского плена 215 защитников. Обменять удалось 124 офицера и пятерых наиболее известных командиров - Героя Украины Дениса Прокопенко "Редиса" из "Азова", Сергея Волынского "Волыну" из 36-й бригады морской пехоты, Святослава Паламаря ("Азов"), Олег Хоменко ("Азов"), Дениса Шлегу из Нацгвардии Украины, Героя Украины Евгения Бову.

Кроме того, домой вернулись Екатерина Полищук ("Пташка") и беременные военнослужащие - Мамонова Марьяна, Шумовецкая Яна и Черненькая Анастасия.

Украина обменяла 200 наших героев на Виктора Медведчука, который уже дал все возможные показания следствию. А 5 командиров - на 55 русских пленных.

Последние сейчас находятся в безопасности в Турции. Местопребывание офицеров держится в секрете ради их безопасности. Согласно договоренностям, военные останутся в Турции до конца боевых действий.

Изначально речь шла об обмене лишь 50 защитников Украины, но Зеленскому, Буданову и Ермаку удалось увеличить их численность до 200. В дальнейшем планируется обмен всех на всех. Сейчас этим вопросом Украина занимается вместе с ООН и Эрдоганом.

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