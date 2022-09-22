Комментируя вчерашний обмен пленными, заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что Россия категорически не хотела обменивать "азовцев", потому что на них держался российский миф о причинах вторжения.
Об этом говорилось в ее публикации в Telegram.
"Обменом занимались непосредственно президент, Ермак и Буданов. И им удалось в четыре раза увеличить численность наших для обмена по сравнению с той цифрой, о которой шла речь изначально", - написала она.
Маляр добавила, что в работе по обмену также принимали участие руководители МВД и СБУ.
Она подчеркнула, что это была системная, организованная и довольно длительная работа нашего государства.
По словам Маляр, процесс обмена обычно засекречен, и в такой ситуации очень сложно коммуницировать с обществом и выстраивать доверие.
"Все время, пока длился переговорный процесс, государство было в коммуникации с семьями пленных - откровенно, насколько это возможно в такой ситуации. А вот коммуницировать со всем обществом, учитывая чувствительность темы, возможно только на уровне месседжа - "продолжается переговорный процесс, государство делает все возможное". Ведь любое лишнее слово может сорвать переговоры", - пояснила заместитель министра.
Она отметила, что в такой ситуации очень важно доверие общества.
"Доверие проявилось в терпеливом ожидании, без публичных истерик и пустых обвинений, в вере в то, что государство своих не бросает и прилагает все усилия, каких только возможно, ради их возвращения домой. За сухими словами "переговоры продолжаются" стоит титаническая работа. Ведь РФ категорически не хотела обменивать "азовцев" и собиралась устроить позорное судилище над нашими героями. Вы знаете, что на "азовцах" держался российский миф о причинах вторжения. Впрочем, Украина заставила Российскую Федерацию действовать согласно нормам международного права и передать наших военнопленных", - подытожила Маляр.
Обмен пленными: как это было
Как сообщал УНИАН, Украина вернула из русского плена 215 защитников. Обменять удалось 124 офицера и пятерых наиболее известных командиров - Героя Украины Дениса Прокопенко "Редиса" из "Азова", Сергея Волынского "Волыну" из 36-й бригады морской пехоты, Святослава Паламаря ("Азов"), Олег Хоменко ("Азов"), Дениса Шлегу из Нацгвардии Украины, Героя Украины Евгения Бову.
Кроме того, домой вернулись Екатерина Полищук ("Пташка") и беременные военнослужащие - Мамонова Марьяна, Шумовецкая Яна и Черненькая Анастасия.
Украина обменяла 200 наших героев на Виктора Медведчука, который уже дал все возможные показания следствию. А 5 командиров - на 55 русских пленных.
Последние сейчас находятся в безопасности в Турции. Местопребывание офицеров держится в секрете ради их безопасности. Согласно договоренностям, военные останутся в Турции до конца боевых действий.
Изначально речь шла об обмене лишь 50 защитников Украины, но Зеленскому, Буданову и Ермаку удалось увеличить их численность до 200. В дальнейшем планируется обмен всех на всех. Сейчас этим вопросом Украина занимается вместе с ООН и Эрдоганом.