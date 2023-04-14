Эксперты считают, что в этом году это будет особо болезненным ударом для Путина.

Отмена военных парадов в ряде российских областей и оккупированном Крыму может быть связана с нехваткой танков.

"Отмена официально связана с проблемами безопасности, связанными с продолжающимся вторжением России в Украину. Однако многочисленные комментаторы предполагают, что Москва также испытывает все большую нехватку танков и по понятным причинам старается не подчеркивать масштабы потерь, понесенных российской армией", - говорится в статье Atlantic Council.

Отмечается, что решение отменить парады в честь Дня победы в этом году болезненный удар для Путина, намекающий на мрачную реальность, стоящую за оптимистичным пропагандистским изображением Москвы неуверенного вторжения в Украину.

Видео дня

"Значение Дня Победы для национальной идентичности в путинской России и тесная связь праздника с войной в Украине делают отмену парада в этом году особенно постыдной. Другие публичные торжества можно было бы без лишнего шума отложить или отменить, но непразднование Дня Победы указывает на серьезные проблемы, которые трудно скрыть даже в жестко контролируемой информационной среде России", - говорится в тексте.

Отмена парадов в России и Крыму

Напомним, ранее стало известно, что власти РФ решили не проводить в Курске и Белгороде традиционные парады к 9 мая. Местные власти заявили, что не хотят "провоцировать противника большим количеством скопления техники и военнослужащих" в центре города.

При этом в Кремле заявили, что не будут отменять парад в Москве. В прошлом году его воздушную часть отменили "из-за плохой погоды".

Оккупационная администрация Крыма заявила, что в Крыму и Севастополе не будет массовых мероприятий, посвященных 1 и 9 мая, также отменены демонстрации, военные парады и шествия "Бессмертного полка".

Вас также могут заинтересовать новости: