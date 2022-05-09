9 мая в России проходят парады "победобесия". Однако во многих городах отменили авиапарады, над Москвой так и не пролетел самолет "судного дня", которым Путин якобы мог намекнуть миру на ядерную войну.
Пропагандистские СМИ РФ сообщают, что парады авиации в Москве и других городах отменили якобы из-за "плохой погоды".
Однако известно, что в столице страны-агрессора так называемой "плохой погоды" не наблюдалось. В Москве было пасмурно, но ни бурь, ни ураганов, ни шквального ветра там не было.
Парады авиации также отменили в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске, Самаре и Мурманске. Ни в одном из этих городов, судя по сайтам с прогнозами погоды, не было даже дождя.
На параде в Москве мог появиться самолет "судного дня" - Ил-80, который может перевозить высшее руководство России в случае ядерной войны. СМИ предполагали, что им Путин будет угрожать миру. Однако "судного дня" на параде не было.
По информации инсайдера InformNapalm из Москвы, парад авиации отменили из-за того, что тот самый самолет "судного дня" попросту не смог взлететь.
"Один из инсайдеров InformNapalm в Москве сообщает, якобы реальной причиной отмены воздушной части парада стала диагностированная неисправность самолёта судного дня", - сообщается в Telegram-канале волонтерского проекта.
Напомним, ранее УНИАН сообщал, что самолет "судного дня" замечали над Москвой. Именно им Путин, по данным Reuters, мог "предупреждать" Запад об угрозах начала ядерной войны.