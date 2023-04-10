На второй год трехневного "освобождения" Украины российские власти уже боятся выводить военную технику на парады.

Российские власти решили не устраивать в Курске и Белгороде традиционный парад на 9 мая. Боятся за безопасность участников и зрителей.

"В Курске не будут проводить парад на 9 мая из соображений безопасности", – заявил губернатор региона Роман Старовойт.

Ранее с аналогичным заявлением выступил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков во время прямого эфира в социальной сети "ВКонтакте".

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"Парада не будет для того, чтобы не провоцировать противника большим количеством скопления техники и военнослужащих в центре Белгорода", — заявил он.

Российские парады на фоне войны

Год назад в России парады на 9 мая прошли в большинстве регионов, как обычно. Однако эксперты заметили, что уже тогда в них приняло участие гораздо меньше техники, нежели в предыдущие годы. При этом воздушную часть парада в Москве тогда отменили совсем, сославшись на ложную причину.

Уже летом в Крыму решили не проводить традиционный морской парад, которым оккупанты праздновали свой день ВМФ. Причины отмены внятно названы не были.

В этом году обязательные парада в России пока не отменяли, за исключением упомянутых выше Белгорода и Курска. Вероятно, в Москве его проведут в том или ином формате.

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