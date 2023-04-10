Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Российская Федерация не собирается отменять свой "победоносный" шабаш на 9 мая. В Кремле уверяют, что в этот день традиционный военный парад в Москве - состоится.

Напомним, что в прошлом году российские власти также организовали соответствующее шествие, но, "увы", без парада авиации - ее армия РФ потеряла слишком много на фронте в Украине.

О новых "плясках" в Москве заявил лично пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя решения об отмене парадов в Белгородской и Курской областях.

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"Это прерогатива глав регионов. Они принимают решения исходя из интересов обеспечения безопасности граждан. Это главный и единственный приоритет. Что касается главного парада — он готовится, планируется", - указал он.

Губернаторы РФ взбунтовались против парада на 9 мая

Напомним, что сегодня губернаторы Курской и Белгородской областей внезапно объявили о том, что не намерены устраивать парад "победы" на 9 мая. Там уточнили, что соответствующие решение приняли из соображений безопасности.

Тирадой на этот счет отметился губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, Россия не хочет провоцировать "противника" большим скоплением техники в центре города.

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