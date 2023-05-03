В России речи Путина приравняли к изощренным пыткам.

Российский оппозиционер Алексей Навальный рассказал, как администрация тюрьмы "пытает" его записями выступлений Владимира Путина. Рассказ политика опубликовал Телеграм-канал "Навальный".

"Давно в каком-то шпионском детективе я читал о пытке, которой подвергали заключенных, — им на огромной громкости включали стихи Мао Цзэдуна. Видимо, кто-то в нашей тюремной системе тоже читал эту книжку", – говорит Навальный.

Оппозиционер пожаловался, что администрация тюрьмы обрушила на него свои "египетские казни" – запрет на письма, уничтожение передач с продуктами, подселение "бомжа" в камеру. Однако самым креативным издевательством стали речи Путина, которые крутят на большой громкости через тюремную систему громкоговорителей.

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По словам Навального, "пытку Путиным" тюремщики начинают в так называемое "свободное время" перед сном, когда "по закону" в колонках должно играть обычное радио. Тем не менее, политик нашел три позитивных момента в "пытке Путиным".

Первое – то, что администрация тюрьмы своими действиями фактически признала, что слушать речи Путина — наказание. Второй момент радости для Навального – тюремщики тоже вынуждены слушать бредни Путина, поскольку они ходят по коридору как раз под висящими на стенах колонками.

"Ну и третье. Часто выходит так, что фрагмент одной из речей, где Путин говорит: "Это не мы начали войну, это они начали войну, а мы пытаемся ее прекратить", звучит как раз в тот момент, когда я уже лег, натянул до подбородка одеяло и закрыл глаза. И каждый раз на этом моменте я не выдерживаю, качаю головой от наглости такой очевидной лжи и думаю: все правильно сделал, уж лучше в тюрьме сидеть, чем подчиниться вот такой власти. После чего счастливо засыпаю", – говорит оппозиционер.

За что сидит Навальный

В последние годы Алексей Навальный фактически оказался главным лицом российской оппозиции после того, как остальные противники Путина уехали из РФ или были убиты, как к примеру Борис Немцов. В 2020 году ФСБ пыталась убить и Навального, но тому удалось выжить после отравления боевым ядом.

Зимой 2021 года режим Путина под формальным предлогом отправил Навального в тюрьму на два с лишним года, но спустя год ему добавили еще девять лет тюремного заключения. Формально его осудили за крупное мошенничество – якобы он растратил деньги, которые граждане жертвовали в его антикоррупционный фонд.

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