Примечательно, что судью, которая вынесла приговор Навальному, недавно повысили.

Лефортовский суд на выездном заседании во Владимирской области приговорил российского оппозиционного политика Алексея Навального к 9 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 1,2 млн рублей.

Суд признал оппозиционного политика виновным в особо крупном мошенничестве и в неуважении к суду, передает Би-би-си.

"Навальный совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана", - сказала судья Маргарита Котова.

Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе гособвинение просило для Навального 13 лет колонии строгого режима и взыскания с политика 1,2 млн руб. штрафа.

Отмечается, что за несколько дней до оглашения приговора Навальному на портале правовой информации был опубликован указ президента России Владимира Путина о повышении судьи Марины Котовой - ее переводят из Лефортовского районного суда в Московский городской суд.

Суд против Навального

Процесс по двум новым уголовным делам против Навального - о мошенничестве и неуважении к суду - начался во Владимирской области 15 февраля. Заседания (их было больше десяти) проходили в колонии №2 в городе Покрове, куда политика отправили в феврале 2021 года, заменив ему условный срок на реальный по "делу Ив Роше".

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