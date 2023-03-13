Пользователи вспомнили, что Навальный говорил о Крыме в 2014 году.

На фоне того, что документальный фильм о российском оппозиционере Алексее Навальном получил "Оскар", в сети появилось немало критики. Решение Американской Киноакадемии вызвало бурную реакцию пользователей.

Так, в Twitter появляется все больше постов о том, что фильму о Навальном не следовало давать "Оскар". Пользователи взбунтовались, "досталось" и жене россиянина, которая получала статуэтку и ничего не сказала о полномасштабной войне РФ против Украины.

"Навальный" получил Оскар. Могу только поздравить. Баба в красном платье, этим цветом обливают рос. символику, символизируя кровь убитых украинцев, стоит и делает вид, что плачет. Она призывает освободить ее мужа, а вывести войска из Украины она не призывает. Театр фаш*зма", - пишут пользователи.

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Также в Twitter шутят, что Навальному вместо "Оскара" нужно было дать бутерброд с колбасой. Так политику напомнили о его скандальном заявлении в 2014 году. Тогда Навальный утверждал, что Украине стоит забыть о полуострове, который оккупировала РФ.

"Крым - это что, бутерброд с колбасой, чтобы его туда-сюда возвращать?", - говорил он.

Пользователи сети негодуют. Они публикуют фото жены и детей Навального, которые побывали на "Оскаре".

"Я вижу, как семья Навального купается в лучах славы сегодня, вы можете видеть, как они напряжены. А теперь покажите мне семьи крымских татар, чьи сыновья и мужья являются узниками российского режима в украинском Крыму", - написал один из пользователей.

Украинский шеф-повар Евгений Клопотенко тоже присоединился к обсуждению "Оскара" для россиянина. Он опубликовал картинку с бутербродами и показал, как видит Навального Киноакадемия, и каким его видят украинцы.

Также нашлись те, кто отметил, что хоть и сама Навальная ничего не сказала об Украине, но режиссер фильма со сцены зачитал слова оппозиционера. В своем послании политик вспомнил о полномасштабной войне РФ против Украины, он назвал ее "несправедливой и агрессивной". Однако в ответ на это пользователи ответили, что семья Навального тоже могла воспользоваться возможностью и публично осудить действия Путина.

Напомним, ранее о том, что фильм о Навальном получил "Оскар", прокомментировал продюсер украинской документалки "Дом из заноз". Эта кинокартина была в номинации на статуэтку в той же категории.

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