Аргументом в суде, например, может стать антивоенная позиция оппонента.

В России начали эксплуатировать тему войны против Украины в гражданских судебных разбирательствах, например, при дележе имущества и даже детей. Об этом пишет оппозиционное издание "Можем объяснить".

Издание приводит несколько показательных примеров, которые иллюстрируют новую системную практику в российских судах.

Например, бежавшая в Швецию с четырьмя детьми россиянка показала журналистам решение Промышленного суда Самары по ее тяжбе с бывшим мужем. Мужчина отказывался платить алименты на детей, мотивируя отказ антивоенной позицией бывшей супруги. В частности он сослался на то, что женщина участвует в сборах материальной помощи для украинцев, поэтому он боится, что его алименты пойдут не на детей. Впрочем, судья отцу не поверила и обязала его платить алименты.

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Другая новая практика в России – услуги по взысканию алиментов с "участников СВО". Многие адвокаты сейчас сделали именно это направление своим основным "профилем".

Очень интересной является практика взыскания "гробовых" в пользу отцов, которые в свое время ушли из семьи. Мужчины, когда-то бросившие своих детей, теперь пытаются отсудить выплаты за погибших сыновей у их матерей. Причем явление стало настолько массовым, что женщины, растившие детей в одиночку, вынуждены были создать петицию с призывом изменить правила выплат гробовых.

Куда печальнее выглядит практика, когда российское государство пытается лишить родительских прав тех своих граждан, которые выступают против войны. Наибольшую известность приобрели случаи журналистки Марины Овсянниковой и Алексея Москалькова.

Кто такие Марина Овсянникова и Алексей Москальков

Как писал УНИАН, Марина Овсянникова – бывшая сотрудница российского "Первого канала". В середине марта 2022 года ей удалось проникнуть в студию службы новостей во время прямого эфира и показать в камеру антивоенный плакат прямо во время выпуска программы "Время". Позже ей удалось сбежать во Францию вместе с дочерью. В октябре 2023 года российский суд заочно приговорил ее к 8,5 годам колонии на "фейки" о российской армии. Ее бывший муж сейчас через суд добивается лишения ее родительских прав на их дочь.

Алексей Москальков – обычный житель Тульской области. Весной 2022 года он начал публиковать в соцсетях антивоенные посты, а его дочь на уроке в школе нарисовала антивоенный рисунок. Российские силовики арестовали Алексея, а его дочь отдали на попечение государственных органов опеки.

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